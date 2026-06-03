Süper Lig'in tescil edilmesine yapılan itiraz reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kayserispor’un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını değerlendirdi.

Tahkim Kurulu, Süper Lig'den düşen Kayserispor'un 2025-26 sezonunda liglerin tesciline ilişkin itirazını reddetti.

LİGİN TESCİLİNE İLİŞKİN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Federasyonun açıklamasına göre kurul, Kayserispor'un 2025-26 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince TFF Yönetim Kurulu'nun tescil kararına itirazını inceledi.

Kurul, müzakere neticesinde TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı için Kayserispor'un itirazını reddetti.

'USULE, ESASA VE TALİMATLARA AYKIRI BİR DURUM YOK'

Tahkim Kurulu, Kayserispor'un başvurusunu redderken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

““Kayserispor A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 19.05.2026 tarihli toplantısında aldığı 2025-2026 sezonu Süper Lig, 2. Lig ve 3. Lig müsabaka sonuçlarının hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatının 26. maddesi hükmü gereğince tescil kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir.””

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'e bu sezon veda eden Kayserispor, 2025/26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmemesi gerektiğini savunduğu bir paylaşımda bulunmuş ve Türkiye Futbol Federasyonu'na itiraz edileceğini açıklamıştı.

Kayserispor'un paylaşımında, “Kamuoyunun da takip ettiği üzere futbolun her seviyesinde gerçekleşen her türlü disiplin ihlallerinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ağır yaptırımlar uygulanmaktadır. Türk Futbolunun güvenilirliğini ve rekabet bütünlüğünü doğrudan doğruya töhmet altında bırakan ve devlet tarafından takip edilen vahim iddialar bakımından da aynı kararlılığın gösterilmesi zorunludur. Bu kapsamda, ilgili kişi ve kulüpler hakkında talimatlarda öngörülen puan silme ve ligden düşürme dahil tüm sportif yaptırımların ivedilikle uygulanmasını beklediğimizi; kulübümüzün sadece Türkiye Cumhuriyeti kurumları önünde değil başta FIFA ve UEFA olmak üzere uluslararası kurumlar nezdinde de haklarının sonuna kadar takipçisi olacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.” ifadeleri yer almıştı.