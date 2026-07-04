Süper tayfun tehdidi büyüyor: Acil durum ilan edildi

ABD'nin Pasifik'teki Guam ve Kuzey Mariana Adaları, bu yıl nisan ayında etkili olan Süper Tayfun Sinlaku'nun ardından ikinci kez "süper tayfun" tehdidiyle karşı karşıya.

Bavi, Guam'ın doğusunda birkaç yüz kilometre mesafede ilerliyor.

TEHLİKE BÜYÜYOR

Tayfunun sürekli rüzgar hızının saatte 259 kilometreye, hamlelerinin ise 314 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Bu değerler, Kategori 5 kasırga seviyesine karşılık geliyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, mevcut tahminlerin "Mariana Adaları için endişe verici bir tablo ortaya koyduğunu" belirterek tüm sakinlerin hazırlıklı olması gerektiği uyarısında bulundu.

HALK HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığı Guam ve Kuzey Mariana Adaları'nda akaryakıt istasyonları, marketler ve yapı malzemesi satan mağazalarda yoğunluk yaşandı.

Bölge sakinleri içme suyu, konserve gıda, pil, mum, kontrplak ve diğer acil durum malzemelerini stokladı.

Kuzey Mariana Adaları'nda yaşayan Jeff Garcia, daha önce de benzer tayfunlar atlattıklarını belirterek, "En büyük savunmamız birlik, hazırlık ve disiplinimiz." dedi.

ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları da tayfun hazırlıkları nedeniyle ikinci plana itildi. Guam ve Kuzey Mariana yönetimleri acil durum ilan etti.

Oteller ve işletmeler ise pencereleri kapatarak dış mekan ekipmanlarını güvenli alanlara taşıdı, ilk yardım malzemelerini yeniledi ve alarm sistemlerini kontrol etti.

"ISINAN OKYANUSLAR TAYFUNLARI GÜÇLENDİRİYOR"

Uzmanlar, okyanus sıcaklıklarının artmasının tropikal fırtınaların daha hızlı güçlenmesine ve daha yoğun yağış bırakmasına neden olduğuna dikkat çekiyor.

Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus Deniz Hizmeti, dünya okyanuslarının bu yıl tarihteki en sıcak haziran ayını yaşadığını açıkladı.