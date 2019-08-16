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Suriye sınırında askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Kilis'te askeri aracın devrilmesiyle yaralanan askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA | 16.08.2019 - 21:21..
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Kilis'te 1’inci Hudut Alay Komutanlığı 2’inci Hudut Tabur Komutanlığına bağlı İnanlı Piyade Hudut Karakolunun Suriye sınırında devriye göreve yapan askeri aracın devrilmesi sonucu 8 asker yaralandı.

ASKERLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Yardım ekibi sevk edildi. Yaralı askerler Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu ve askeri yetkililer, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra yaralı askerleri hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

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