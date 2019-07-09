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Suriye sınırında tellere takılan patlayıcı imha edildi

Suriye'den Şırnak'a atılmak istenen üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcı, sınır hattındaki modüler beton duvardaki dikenli tellere takıldı.

DHA | 09.07.2019 - 17:32..
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Suriye'de bulunan teröristler, dün gece Cizre'nin sınır hattında bulunan Kebeli köyüne, üzerinde kumandalı ateşleme sistemi bulunan 15 kilo patlayıcıyı atmak istedi.

Patlayıcı, sınırda kurulan modüler beton duvarın üzerindeki dikenli tellere takıldı.

EYLEM YAPACAKLARDI

Güvenlik güçlerinin kameralardan tespit edip olay yerine hareket etmesiyle teröristler, sınırdan uzaklaştı. Yapılan incelemede 7 fünye, 12 uzaktan kumanda ve ateşleyici olduğu değerlendirilen kumanda ile birlikte ele geçirilen 15 kilo patlayıcının, Suriye'deki teröristlerce yurda sokulup, Türkiye'deki üst düzey görevliler ve güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem yapılacağı belirtildi.

Patlayıcı, sınır hattında kontrollü şekilde imha edildi.

Suriye sınırında tellere takılan patlayıcı imha edildi

Suriye sınırında tellere takılan patlayıcı imha edildi

Suriye sınırında tellere takılan patlayıcı imha edildi

Suriye sınırında tellere takılan patlayıcı imha edildi


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