Suriye'de Macron'un kaldığı otelin yakınlarında patlama

Dünyanın gözü Ankara'da...

Ankara'da NATO Liderler Zirvesi bugün başlıyor.

Hazırlıklar tamamlanırken, liderlerin de Ankara'ya ulaşması bekleniyor.

Ankara'ya gelecek bir diğer isim olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Suriye'ye geçti.

ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye ile olan diplomatik ilişkileri tazelemek adına 17 yıl aradan sonra Şam’a ayak basan ilk Fransa Cumhurbaşkanı olan Emmanuel Macron, tarihi bir ziyarete imza attı.

Macron, sosyal medya hesabından Suriye ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Buraya, Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim. Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış içinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin, birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım." dedi.

Şara ile de görüşen Macron'un bugün Ankara'ya gelmesi beklenirken, dikkat çeken bir olay yaşandı.

PATLAMA SESİ DUYULDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınlarında bir dizi patlayıcı cihaz infilak etti.

Televizyon görüntülerinde, şehrin üzerinde yükselen duman bulutları görüldü.

Patlamaların nedeni henüz netleşmedi.

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