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Suriyeliler yıl sonuna kadar dönüşü tamamlayacak

Bayram sonrası Suriye'den dönenlerin bir kısmı, sınır kapısında bekleyen taksilerle evlerine gitti.

AA | 12.06.2019 - 10:33..
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Suriyeliler yıl sonuna kadar dönüşü tamamlayacak

Türkiye'deki Suriyeliler 18 Mayıs tarihine kadar ülkelerine bayram için geçiş yaptı. Bayram sonrası dönmeye başlayan Suriyelilerin yıl sonuna kadar Türkiye'ye geçme hakkı bulunuyor.

Essalame Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

KİMLİK KONTROLÜYLE GİRİŞ YAPIYORLAR

Suriyeliler, burada gümrük muhafaza ekiplerinin kimlik kontrolünün ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

"BAYRAMI YAKINLARIMIZLA GEÇİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Suriyeli İsmail El-Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ülkesinde yakınlarıyla geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Suriyeliler yıl sonuna kadar dönüşü tamamlayacak

Yaklaşık 7 yıl önce olayların şiddetini artırması sonucu birçok yakınını geride bırakarak Türkiye'ye geldiğini ve Bursa'ya yerleştiğini anlatan El-Bakır, verilen izin sayesinde yıllar sonra ilk kez bayramı Suriye'de yaşayan anne, baba ve kardeşlerinin yanında geçirdiğini söyledi.

"KOLAYLIK SAĞLANDIĞI İÇİN MİNNETTARIZ"

Suriyeli Muhammed Hasan da kendileri için sağlanan kolaylıklardan dolayı Türk yetkililere minnettar olduklarını ifade etti.

Suriyeliler yıl sonuna kadar dönüşü tamamlayacak

950 SURİYELİ GERİ GELDİ

Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 1 Kasım Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacağı, bugün itibarıyla yaklaşık 950 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

20 BİN KİŞİ GİTTİ

Ramazan Bayramı dolayısıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 20 bin 576 Suriyeli ülkesine gitmişti.

Suriyeliler yıl sonuna kadar dönüşü tamamlayacak

Suriyeliler yıl sonuna kadar dönüşü tamamlayacak

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