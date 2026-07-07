Sürücülerin viraj kabusu bitiyor: Yol süresi 5 dakikaya inecek

Sivas’ın Yıldızeli ilçesindeki Çamlıbel Geçidi, özellikle kış aylarında sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgeye yapılacak Çamlıbel Tüneli’nin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Sivas ve Tokat’ı birbirine çok daha güçlü bağlayacak olan proje, sadece yolu kısaltmakla kalmayıp sürücülerin güvenliğini de en üst seviyeye taşıyacak.

"13 keskin virajı baypas edeceğiz"

AA'da yer alan habere göre, bölgenin coğrafi zorluklarına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Çamlıbel Geçidi’nin keskin virajları, dik rampaları ve sert kış şartlarıyla yıllardır sürücüleri zorladığını belirtti. Uraloğlu, yeni tünel projesiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Tünelimizle ulaşım kotunu 286 metre aşağı çekip 1684 metreden 1398 metreye indirecek, 13 keskin virajı baypas edecek, güzergahı 2,3 kilometre kısaltarak seyahat süresini 5 dakikaya düşüreceğiz. Böylece zamandan 313 milyon lira, akaryakıttan 58 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 371 milyon lira tasarruf sağlayacağız."

Çift tüplü dev proje

Toplam uzunluğu 4 bin 735 metre olan çift tüplü tünel, 3 kilometrelik bağlantı yollarıyla beraber toplamda 7,7 kilometrelik bir projeyi kapsıyor. Ilıca Göleti civarından başlayıp İhsaniye Göleti bölgesine bağlanacak olan tünel, Sivas ile Tokat arasındaki ulaşımı dümdüz hale getirecek.

"Doğayı koruyup ticareti hızlandıracağız"

Tünelin çevresel faydalarına da değinen Bakan Uraloğlu, bu proje sayesinde egzoz emisyonunun yıllık 2 bin 794 ton azalacağını ifade etti. Tünellerin sadece dağları delmek olmadığını vurgulayan Uraloğlu, "Tüneller; üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı yaşam damarlarıdır. Artık bu bölgedeki meşakkatli yolculukları tarih edeceğiz." diyerek projenin bölge halkı için öneminin altını çizdi.

Tamamlandığında Sivas’ı Karadeniz sahiline ve limanlara bağlayan ulaşım standardını ciddi oranda artıracak olan tünel, aynı zamanda Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nı kullanan Tokatlılar için de güvenli bir ulaşım yolu olacak.