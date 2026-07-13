Suudi Arabistan ekibinden Kerem Aktürkoğlu’na dev teklif
Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Suudi Arabistan ekibi Al Ahli’den dikkat çeken bir teklif geldi. Al Ahli'nin, Kerem için 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
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Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe, önemli isimleri takıma katmaya çalışırken, bir yandan da takımdaki oyuncularına teklif geliyor.
Son olarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan teklif geldi.
ARAPLAR KEREM İÇİN GELDİ
Al Ahli'nin, Kerem için 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
Sarı-lacivertli yönetimin ise TFF’nin 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli oyuncu rotasyonundaki önemli isimlerden kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediği ifade edildi.
30+5 MİLYON EURO...
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ancak kulübe önemli bir ekonomik katkı sağlayacak bir teklif gelmesi halinde onay vereceği öğrenildi.
Ayrıca bu rakamın ise 40-45 milyon euro seviyelerine ulaşması gerektiği kaydedildi.