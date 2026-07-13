Suudi Arabistan ekibinden Kerem Aktürkoğlu’na dev teklif

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Fenerbahçe, önemli isimleri takıma katmaya çalışırken, bir yandan da takımdaki oyuncularına teklif geliyor.

Son olarak sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

ARAPLAR KEREM İÇİN GELDİ

Al Ahli'nin, Kerem için 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

Sarı-lacivertli yönetimin ise TFF’nin 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli oyuncu rotasyonundaki önemli isimlerden kolay kolay vazgeçmeyi düşünmediği ifade edildi.

30+5 MİLYON EURO...

Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ancak kulübe önemli bir ekonomik katkı sağlayacak bir teklif gelmesi halinde onay vereceği öğrenildi.

Ayrıca bu rakamın ise 40-45 milyon euro seviyelerine ulaşması gerektiği kaydedildi.