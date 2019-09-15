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Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

Husilerin petrol tesislerine İHA'larla düzenlediği saldırıların ardından Suudi Arabistan, petrol ürütemini durdurma kararı aldı.

AA | 15.09.2019 - 00:55..
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Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, "Saudi Aramco" saldırısı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

2 TESİSE İHA'LARLA SALDIRDILAR

Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesisine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmişti.

Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

Suudi İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sularında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Aramco Şirketi’ne ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurulmuştu.

Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

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Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

Suudi Arabistan petrol üretimini durdurdu

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