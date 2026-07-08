Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur kalan Sivaslı için diplomatik adımlar atıldı
Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde mahsur kalan Ali Baybaş'ın geri dönebilmesi için çalışma başlatıldı. Baybaş'ın yaşı ve sağlık sorunları gözetilerek diplomatik temaslar en hızlı şekilde ilerliyor.
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Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş, umre vazifesi için 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke'de hukuki bir meseleden dolayı, sınır dışı yasağı getirilince Türkiye'ye dönemedi.
Mekke'de mahsur kalan Baybaş, hac vazifesi için Mekke'ye giden bir Türk hacı tarafından fark edilerek gündeme getirilmişti.
SAĞLIK SORUNLARI
Baybaş'ın yaşadıkları ve ilerleyen yaşı nedeniyle yaşadığı çeşitli sağlık sorunları yetkilileri harekete geçirdi.
ÇALIŞMA BAŞLATIDI
Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği ile temas sağlanarak Baybaş'ın Türkiye'ye geri dönebilmesi için çalışma başlatıldı.
DİPLOMATİK TEMASLAR EN HIZLI ŞEKİLDE İLERLİYOR
Baybaş'a yönelik gelişmeler takip edilirken bir yandan da Baybaş'ın yaşı ve sağlık sorunları gözetilerek diplomatik temaslar en hızlı şekilde ilerliyor.