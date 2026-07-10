Donald Trump açıkladı: İran'la müzakereler devam edecek

ABD ile İran arasında haziran ayında imzalanan ve savaşın son bulmasını hedefleyen mutabakat zaptı sonrası yeniden savaş alarmı çalmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da sorulan İran sorusu üzerine, ateşkesin bittiğini açıklamasının ardından, ABD ile İran arasındaki saldırılar yeniden başladı.

ABD ordusu, İran'a yönelik askeri hedefleri vurduklarını açıklarken, İran cephesinden de ABD'nin bölgedeki hedeflerine yönelik misilleme saldırılar geldi.

Orta Doğu'da bir süredir hakim olan barış havası bu saldırılar ile sekteye uğrarken, arabulucu rolündeki Katar'dan dikkat çekici bir hamle geldi.

KATARLI MÜZAKERECİLER İRAN'A GİTTİ

Reuters'in haberine göre Katarlı müzakereciler, gerilimi azaltmak ve daha geniş kapsamlı müzakerelerin devam etmesi için koşullar yaratmak amacıyla İranlı yetkililerle görüşmek üzere İran'a gitti.

ABD'Lİ HEYETLE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLDÜ

ABD ile koordineli olarak yürütüldülen görüşmelerde, ABD ile İran arasında krize neden olan konuların masaya yatırıldığı açıklandı.

Bölgedeki barış konusunda belirsizlikler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'tan konuya dair bir açıklama geldi.

TRUMP: MÜZAKERELER DEVAM EDECEK

Sosyal medya hesabı Truth Social üzerinden mesaj yayınlayan Trump, İran'ın müzakerelere devam etmek istediklerini iddia ederek, "Biz de bunu kabul ettik. Ancak Amerika Birleşik Devletleri onlara, hiçbir yanlış anlamaya yer bırakmayacak şekilde, ateşkesin sona erdiğini bildirdi. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim." dedi.

ANKARA'DA 'ATEŞKES SONA ERDİ' DEMİŞTİ

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurmuş, İranlı liderlere hitaben "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

WASHİNGTON İLE TAHRAN ARASINDAKİ MUTABAKAT ZAPTI

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

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