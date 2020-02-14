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Kız çocuğuna tacizde bulunan adam darbedildi

Kağıthane’de 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs mahalle sakinleri tarafından dövülürken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA | 14.02.2020 - 09:37..
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İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, bir pastanede çalışan şahsın, yan taraftaki bina arasında 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürüldü.

MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI

Küçük kızın yaşadığı durumu annesine anlatması sonucu olayı duyan mahalleli, tacizciye sokak ortasında saldırmaya başladı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu meydan dayağında darbedilen adam, polis ekipleri tarafından güçlükle araca bindirildi. G.K. isimli tacizci, polis tarafından emniyete götürülerek gözaltına alındı.

Kız çocuğuna tacizde bulunan adam darbedildi ViDEO

Kız çocuğuna tacizde bulunan adam darbedildi

Kız çocuğuna tacizde bulunan adam darbedildi

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