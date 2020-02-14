İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, bir pastanede çalışan şahsın, yan taraftaki bina arasında 9 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürüldü.

MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI

Küçük kızın yaşadığı durumu annesine anlatması sonucu olayı duyan mahalleli, tacizciye sokak ortasında saldırmaya başladı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu meydan dayağında darbedilen adam, polis ekipleri tarafından güçlükle araca bindirildi. G.K. isimli tacizci, polis tarafından emniyete götürülerek gözaltına alındı.

Kız çocuğuna tacizde bulunan adam darbedildi ViDEO