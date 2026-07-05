Tahran'da Ali Hamaney'e son görev: Yüzbinler cenaze namazında buluştu

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için başkent Tahran'da devlet töreniyle cenaze namazı kılındı.

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Hamaney ile aile bireyleri için gerçekleştirilen tören, yüzbinlerce kişinin katılımıyla ülkenin en büyük dini ve resmi organizasyonlarından birine dönüştü.

İMAM HUMEYNİ MUSALLA CAMİSİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Cenaze töreni, Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde oluşturulan özel alanda gerçekleştirildi. Cenaze namazını Ayetullah Cafer Sobhani kıldırırken, Hamaney ve saldırılarda yaşamını yitiren aile fertleri için dualar edildi. Tören boyunca geniş güvenlik önlemleri alınırken, cami ve çevresinde yoğun katılım dikkat çekti.

YÜZBİNLER SABAHIN İLK SAATLERİNDE TÖREN ALANINA AKIN ETTİ

Sabahın erken saatlerinden itibaren ellerinde İran bayraklarıyla tören alanına gelen yüzbinlerce kişi, cenaze namazına katılmak için uzun süre bekledi. Siyah kıyafetler giyen vatandaşlar, dini ritüeller eşliğinde Hamaney'e son görevlerini yerine getirirken, tören boyunca yas atmosferi hâkim oldu.

DEVLETİN ZİRVESİ TÖRENDE YER ALDI

Cenaze törenine İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere hükümet üyeleri, üst düzey askeri yetkililer, din adamları ve çok sayıda siyasi isim katıldı. Devlet protokolünün tam kadro hazır bulunduğu törende Hamaney'in siyasi ve dini mirasına vurgu yapan konuşmalar da yapıldı.

VEDA TÖRENİ BAŞKENT SOKAKLARINDA SÜRECEK

Resmi program kapsamında cenaze törenlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi. Yetkililer, Tahran sokaklarında düzenlenecek geniş katılımlı veda programının ardından Ali Hamaney'in naaşının dini törenlerin devamı için Kum kentine götürüleceğini açıkladı. Cenaze programının farklı şehirlerde gerçekleştirilecek törenlerle devam etmesi bekleniyor.