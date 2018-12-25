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Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' tartışması

Kadıköy'de bir taksici, yağmur altında bekleyen ve “kısa mesafe” diye almadığı bir kadının şikayet edeceğini söylemesi üzerine çıkan tartışma kameralara yansıdı.

İHA | 25.12.2018 - 17:58..
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Kozyatağı'ndaki bir hastanenin çıkışında meydana gelen olayda, yağmur altında sokakta bekleyen bir kadın, yoldan geçen taksiyi durdurarak binmek istedi. Ancak taksi şoförü “kısa mesafe” bahanesiyle kadını taksiye almadı.

Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' tartışması VİDEO

POLİSE ŞİKAYET ETTİ

Bunun üzerine duruma tepki gösteren kadın polis ekiplerini arayarak şikayette bulunmak için telefonunu eline aldı. Kadın taksiciyi şikayet ettiği esnada çevredeki diğer vatandaşlar da taksiciye tepki gösterdi.

Olayın sonucun aracından inen taksici ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taksici ile vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Kısa süreli arbedenin ardından taksici aracına binerek uzaklaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' tartışması

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