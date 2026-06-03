Tam 30 yıldır denizden çıkmıyor, geçimini dalış ve zıpkınla sağlıyor

Zorlu yaşam koşulları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Bay Sinh, internetten ve arkadaşlarından öğrendikleriyle kendine 1 metre uzunluğunda, güçlü lastik bantlarla çalışan ahşap bir zıpkın tüfeği yaptı.

6 mm'lik demir çubuklardan hazırladığı özel oklarla avlanan Sinh, zamanla bölgenin en yetenekli su altı avcılarından biri haline geldi.

Suyun altında zamana karşı yarışıyor

Herhangi bir oksijen tüpü kullanmadan avlanan Nguyen Van Sinh, suyun altında tam 1,5 dakika boyunca nefesini tutabiliyor. Genellikle 5 ila 10 metre derinlikteki kayalık resiflere dalan usta avcı, avlanma sürecini şu sözlerle anlatıyor:

"Balıklar genellikle mercanların arasında saklanır. Avımı gözlemledikten sonra hedefi nişan hattıma getiriyorum. Yaklaşık 3-4 metre mesafeden tetiği çekiyorum. Benim için balık avlamak artık içgüdüsel bir hal aldı."

Denizden sık sık 8 ila 15 kilogram ağırlığında barakuda, levrek ve orfozlarla çıkan Sinh, kimi zaman 20 kilogramın üzerinde dev balıklar yakaladığını belirtiyor.

Günlük Kazancı Milyonları Buluyor

Yakaladığı yüksek ekonomik değere sahip prestijli deniz ürünlerini ve ıstakozları lüks restoranlara ve özel müşterilere satan Sinh, bu meslekten günde ortalama 1 milyon Vietnam Dongu (VND) kazanıyor. Şanslı günlerinde ise geliri birkaç katına çıkıyor.

Bölgedeki hava koşulları soğuduğunda ise Phu Quoc Adası'na giderek avlanmaya devam eden Sinh, buradaki üç aylık sezonluk çalışmasında yaklaşık 100 milyon VND gelir elde ederek ailesinin bir yıllık birikimini çıkartıyor.

Bu meslekte hayatta kalmak herkesin harcı değil

Zıpkınla avcılığın yüksek gelir getirdiğini ancak çok az kişinin bu tehlikelere göğüs gerebildiğini söyleyen Bay Sinh, su altı basıncının felç, kısmi felç ve işitme kaybı gibi ciddi hayati riskler barındırdığını vurguluyor.

Derin maviliklerde hayatta kalmanın sadece iyi zıpkın kullanmaktan geçmediğini, doğru nefes alma tekniklerini bilmeyi, derin deneyimi ve biraz da şansı gerektirdiğini belirten Sinh için bu meslek, geçim kaynağı olmanın ötesinde adeta kanına işlemiş büyük bir tutku.