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Tamar Tanrıyar gözaltına alındı

Hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, gözaltına alındı.

DHA DHA
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TANRIYAR'A GÖZALTI KARARI

Başsavcılık, Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatırken soruşturma kapsamında, şüpheli hakkında gözaltı kararı da verildi.

GEMİDE GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgiye göre Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.

Tanrıyar'ın İstanbul'a götürülmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)