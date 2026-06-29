Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatılan Tamar Tanrıyar, gözaltına alındı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle Tamar Tanrıyar hakkında resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
TANRIYAR'A GÖZALTI KARARI
Başsavcılık, Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatırken soruşturma kapsamında, şüpheli hakkında gözaltı kararı da verildi.
GEMİDE GÖZALTINA ALINDI
Edinilen bilgiye göre Tamar Tanrıyar, Kuşadası'nda bir kruvaziyer gemisinde gözaltına alındı.
Tanrıyar'ın İstanbul'a götürülmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)