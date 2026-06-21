Tanzanya'dan Trabzon'a gelin geldi
Trabzon'da yaşayan 36 yaşındaki Ömer Hasançebi ile hayatını birleştirmek isteyen 30 yaşındaki Winnie Goobless Kimambo, Tanzanya'dan gelerek Türkiye'de dünyaevine girdi.
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Aşk mesafe dinlemedi...
Tanzanya’da yaşayan Winnie Goobless Kimambo ile Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Ömer Hasançebi’nin evlilik kararı, nikahla taçlandı.
TRABZON'DA EVLENDİ
Çift için Arsin ilçesindeki düğün salonunda nikah töreni düzenlendi.
Nikahı, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık kıyarken, çiftin şahitliğini ise Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya yaptı.
Törene çiftin aileleri, yakınları ve davetliler katıldı.
MUTLULUKLARINA ORTAK OLDULAR
Nikahın ardından evlilik cüzdanını alan Winnie Goobless Kimambo ve Ömer Hasançebi, davetlilerin tebriklerini kabul etti.
Çiftin mutluluğuna, törene katılanlar da alkışlarıyla ortak oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)