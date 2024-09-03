DHA

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 2 Eylül 1919'da Erzurum'dan Sivas'a gelirken halk tarafından karşılanmasını anlatan geleneksel temsili karşılama programı bu yıl da düzenlendi. Atatürk'ü canlandıran tiyatrocu Samet Sünbül, halkı selamladıktan sonra Sivas şehir meydanında Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon Komutanı ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Etkinlik, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi önündeki yürüyüşle sona erdi. Sünbül, Vali Şimşek ve protokol üyeleri müzenin merdivenlerinden halkı selamlayarak fotoğraf çektirdi.

"COŞKUYU VE HEYECANI TEKRAR YAŞADIK"

Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Vali Şimşek, şunları söyledi:

4 Eylül haftası içerisindeyiz ve bu haftayı dolu dolu etkinliklerle geçirmek için bir program hazırladık, ilkini de gerçekleştirdik. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını karşıladık. Bu şehir bundan tam 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına büyük bir coşku ve heyecanla karşılamıştır. Tam 108 gün boyunca da bu şehir Mustafa Kemal ve arkadaşlarına ev sahipliği yapmıştır. Bizlerde sembolik olsa da Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını karşıladık. O coşkuyu ve heyecanı tekrar yaşadık. Gördük ki Sivas'ın caddelerinde, sokaklarında Milli Kurtuluş ruhu, heyecanı, hep yaşıyor ve bunları da insanlarımızda görebiliyoruz. Amacımız bu ruhu, bu heyecanı, Milli Kurtuluş ruhunu hep canlı tutmak, yaşatmak ve bizden sonraki nesillere de aktarmaktır.