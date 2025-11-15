Denizli’de su borusu döşenirken insan kemikleri bulundu

- Denizli'nin Acıpayam ilçesinde su borusu döşeme çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu.
- DSİ ekiplerinin açtığı çukurda 5 ayrı küp tespit edildi ve içlerinde milattan önce 1500 yılına ait olabileceği düşünülen kemikler bulundu.
- Kurtarma kazısı çalışmaları yetkililer tarafından devam ettiriliyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Denizli'nin Acıpayam ilçesi Ucarı Mahallesi'nde DSİ ekipleri, su borusu döşemek için kazı çalışması başlattı.
ÇUKURDA 5 KÜP BULUNDU
Kazı sırasında çalışanlar, çukurda 5 ayrı küp fark etti. Durum jandarma ve Müze Müdürlüğü’ne bildirildi.
M.Ö. 1500'LÜ YILLARA AŞT KEMİKLER
Müze görevlileri, küplerin içinde insana ait kemikler olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler, kemiklerin milattan önce 1500 yılına ait olabileceğini gösteriyor.
Yetkililer, alanda başlattıkları kurtarma kazısının sürdüğünü açıkladı.