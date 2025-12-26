Kastamonu'da Zeus Tapınağı’nın taşları köy evlerinde yaşıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Aktaştekke köyü Meyre Mahallesi sınırlarında bulunan ve Roma dönemine tarihlenen Zeus Tapınağı’na ait kabartmalı taşlar, yıllar önce yöre halkı tarafından alınarak evlerin temelinde ve duvarlarında kullanıldı. Tapınaktan geriye kalan bu taşlar, bugün köydeki eski yapılarda varlığını sürdürüyor.

TAPINAĞIN TARİHİ CARACALLA DÖNEMİNE UZANIYOR

Kastamonu Müze Müdürlüğü bahçesinde sergilenen tapınak kitabesine göre, Roma İmparatorluğu’nun önemli hükümdarlarından Caracalla döneminde rahip Gaios tarafından temeli atılan yapı, Gaios’un oğlu Aleksandros (İskender) tarafından 279 yılında tamamlandı. Meyre Mahallesi sınırlarında yer alan tapınak, “Meyre Zeus Tapınağı” adıyla da biliniyor.

KABARTMALI TAŞLAR KAYIT ALTINA ALINDI

Zaman içinde büyük ölçüde tahrip olan tapınağın ayakta kalan taşlarının bir bölümü, geçmişte köydeki yapıların inşasında kullanıldı. Kastamonu Müze Müdürlüğü’nün 2007 yılında gerçekleştirdiği temizlik ve inceleme çalışmaları sırasında, köy evlerinde bulunan kabartmalı taşlar numaralandırılarak kayıt altına alındı. Bu taşlar, köyü ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor.

MUHTAR: "TAŞLAR EMİN ELLERDE"

Aktaştekke Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, tapınağın bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, geçmişte yaşanan tahribatın izlerinin bugün köy evlerinde görüldüğünü söyledi. Çetin, “Yıllar önce tapınaktan alınan taşlar evlerin temelinde ve duvarlarında kullanılmış. Müze Müdürlüğü çalışma yaptığında bu taşları tek tek kayıt altına aldı. Kabartmalı taşlardan biri benim evimin temelinde bulunuyor. Biz de bu tarihi mirasa gözümüz gibi bakıyoruz, emin ellerdeler.” dedi.

KÖYLÜLER KAZI ÇALIŞMASI İSTİYOR

Köy sakinlerinden Cemal Çetin de birçok evde bu taşların halen bulunduğunu ifade ederek, “Duvarlardaki taşlara elimizden geldiğince özen gösteriyoruz. Tapınakta bilimsel bir kazı yapılmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Necmettin Şahin ise ailesinden kalan evin temelinde de tapınak taşları olduğunu belirterek, “Bazı taşlarda ağaç, hayvan ve figürler var. Adeta resim gibi işlenmişler. Hepsi olduğu yerde duruyor.” ifadelerini kullandı.