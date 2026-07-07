Türkiye ile Kanada arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'na ilişkin ortak bildiri

NATO Liderler Zirvesi Ankara'da başladı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da liderler, tek tek Ankara'ya ulaşmaya başladı.

Zirveye ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yoğun diplomasi trafiği sürüyor.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamda da ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

KANADA BAŞBAKANI CARNEY'İ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Kanada Başbakanı Mark Carney'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasında başlatılması beklenen Serbest Ticaret Anlaşması ele alındı.

MÜZAKERELER RESMEN BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kanada Başbakanı Carney görüşmesinin ardından iki ülke arasında uzun süredir gündemde olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sürecinde önemli bir adım atıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, liderlerin Türkiye ile Kanada arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin resmen başlatıldığını duyurmaktan memnuniyet duyduğu belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ POTANSİYELE VURGU YAPILDI

Açıklamada, iki ülkenin ticaret bakanlarının Haziran 2026'nın başında yayımladığı Ekonomik Ortaklığa İlişkin Ortak Bakanlar Bildirisi ile kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik istikşafi görüşmelerin başlatıldığının ilan edildiği hatırlatıldı.

Bu sürecin, Türkiye ile Kanada arasındaki ekonomik ortaklığı daha da derinleştirme yönündeki ortak iradeyi ve iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelini ortaya koyduğu ifade edildi.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLAYACAK

İletişim Başkanlığı, kapsamlı ve modern bir Serbest Ticaret Anlaşması için müzakerelerin resmen başlamasının ekonomik iş birliğini güçlendireceğini, büyümeyi destekleyeceğini, istihdama katkı sağlayacağını, rekabet gücünü artıracağını ve tedarik zincirlerini daha dayanıklı hale getireceğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, iki ülkenin teknik heyetlerinin anlaşmanın kapsamı ve hedeflerini belirlemek amacıyla önümüzdeki aylarda çalışmalar yürüteceği, ilk müzakere turuna hazırlık yapılacağı bildirildi.

ORTAK KARARLILIK VURGUSU YAPILDI

Türkiye ve Kanada hükümetlerinin, iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirecek ve işletmeler ile vatandaşlar için yeni refah fırsatları oluşturacak yüksek nitelikli bir anlaşmayı hayata geçirmek amacıyla birlikte çalışmayı sürdürmesi konusunda ortak kararlılık taşıdığı kaydedildi.