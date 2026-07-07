Arjantin, Mısır'ı geriden gelip eledi!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin ile Hossam Hassan'ın çalıştırdığı Mısır, son 16 turu maçında karşı karşıya geldi.

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan ve Fransız hakem François Letexier'in yönettiği müsabakada kazanan Arjantin oldu.

Arjantin, Mısır'ı 2-0 geriye düşmesine rağmen son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

MISIR ÖNE GEÇTİ

Maçın 15’inci dakikasında Mısır öne geçti.

Sağ kanatta topu alan Marawan Attia’nın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Yasser Ibrahim yaptığı kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu ve Mısır 1-0 öne geçti.

MESSI PENALTI KAÇIRDI

19’uncu dakikada Arjantin penaltı kazandı.

Enzo'nun attığı pasla sol kanattan ceza sahasına giren Tagliafico’un, Hassan'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu maçın hakemi François Letexier penaltı olarak değerlendirdi.

Penaltı için topun başına Arjantin’in yıldızı Messi geçti. Ancak Mısır’ın kalecisi Shobeir penaltıyı çıkarmayı başardı.

İLK YARIDA TEK GOL VAR

Maçın 39’uncu dakikasında Arjantin gole yaklaştı.

Sol kanattan ceza sahasına giren Tagliafico'nun yerden çıkardığı topa Alvarez'in vuruşunu kaleci Shobeir zor pozisyonda kornere çelmeyi başardı.

İlk yarı 1-0 Mısır’ın üstünlüğüyle tamamlandı.

MISIR'IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 58’inci dakikasında Mısır’ın Zico ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası pozisyon başlangıcında Attia’nın rakibine faul yaptığı gerekçesiyle karşılaşmanın Fransız hakemi tarafından iptal edildi.

FARK 2'YE ÇIKTI

Maçın 67’nci dakikasında Mısır farkı 2’ye çıkardı.

Arjantin’in köşe vuruşu sonrası kendi ceza sahası önünde topu kazanan Salah, sağ kanattaki Hassan’a aktardı.

Hassan’ın ceza sahası içine çıkardığı topu Zico ağlara gönderdi ve takımın 2’nci golüne imza attı: 0-2.

ROMERO SAHNE ALDI

79’uncu dakikada Arjantin farkı 1’e indirdi.

Sağ kanattan Messi’nin ortasında topa kafayla düzgün bir vuruş yapan Romero topu ağlara gönderdi: 1-2.

MESSI, MAÇA DENGE GETİRDİ

83’üncü dakikada Arjantin sora eşitliği getirdi.

Arjantin atağında Gonzalo Montiel’in pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Messi sert bir vuruşla Shobeir’i mağlup etmeyi başardı: 2-2.

SON SÖZÜ ENZO SÖYLEDİ

90+2’de Arjantin öne geçti.

Kontratak sonrası sağ kanattan Martinez’in ortasına kafayla düzgün bir vuruş yapan Enzo Fernandez topu filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 3-2.

Maç bu skorla sona erdi ve Arjantin çeyrek finale yükseldi.