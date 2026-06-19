Tarım Bakanlığı ifşa etti: Sucukta kanatlı eti, tereyağında bitkisel yağ, balda taklit çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Haziran 2026 tarihli "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni ürünler eklendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 18 Haziran tarihli denetim sonuçları, gıda güvenliği konusunda endişe yaratan yeni usulsüzlükleri ortaya çıkardı.

Denetimlerde sucuk, kebap, kıyma, tereyağı, peynir, zeytinyağı ve bal gibi birçok üründe mevzuata aykırılıklar tespit edildi.

Sağlığı tehlikeye düşüren gıda listesinde de at eti, yasaklı boya ve ilaç etken maddesi tespit edildi.

DANA SUCUKTAN KANATLI ETİ ÇIKTI

Listede en dikkat çeken uygunsuzluklar, et ürünlerinde görüldü. Denizli'de satışa sunulan bir dana sucukta kanatlı eti tespit edilirken Antalya, Diyarbakır, Mersin, İstanbul ve İzmir'deki bazı işletmelerin Adana kebap, kıyma ve kebap harçlarında da kanatlı et kullanıldığı belirlendi.

SUCUKTA SAKATAT

Sakarya'da üretilen bir dana sucukta ise sakatat (kalp) kullanıldığı ortaya çıktı. Ankara'da satılan hamburger köftesinde soya tespit edildi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE

Elazığ'da üretilen tuzlu tereyağında bitkisel yağ bulundu. Bursa'da satışa sunulan tam yağlı kaymaklı yoğurdun etiketinde belirtilmesine rağmen koyun sütü içermediği tespit edildi. Uşak'ta üretilen kaşar peynirinde de bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi.

ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI KARIŞIMI

İstanbul Büyükçekmece'de satışa sunulan natürel sızma zeytinyağında, tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

EN YAYGIN TAĞŞİŞ YÖNTEMİ

Uzmanlar, zeytinyağında yapılan bu tür karışımların, tüketiciyi yanıltan en yaygın tağşiş yöntemleri arasında yer aldığına dikkat çekiyor.

BAL ÜRÜNLERİ LİSTEDE

Bakanlığın güncel ifşa listesinde iki farklı çiçek balı markası da yer aldı. Çekmeköy ve Sultangazi merkezli firmalara ait ürünlerde, "taklit veya tağşiş" tespit edildiği açıklandı.

İÇLİ KÖFTE VE KAVURMADA TEK TIRNAKLI ETİ

Bakanlığın yayımladığı listede içli köfte ve kavurmada tek tırnaklı eti, bazı çay, sumak ve renklendirici ürünlerinde gıdada kullanımı yasak boya, bazı ürünlerde ise ilaç etken maddesi tespit edildi.

Denetimlerde en dikkat çekici bulgulardan biri Gaziantep'te satışa sunulan bir içli köfte ile Mersin'de üretilen dana eti kavurmada görüldü. Laboratuvar analizlerinde her iki üründe de tek tırnaklı eti tespit edildi.

18 HAZİRAN'DA İFŞA EDİLEN BAŞLICA UYGUNSUZLUKLAR

-Tuzlu tereyağında bitkisel yağ

-Kaşar peynirinde bitkisel yağ

-Kaymaklı yoğurtta koyun sütü bulunmaması

-Dana sucukta kanatlı eti

-Piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti

-Dana sucukta sakatat (kalp)

-Hamburger köftede soya

-Adana kebap ve kıymalarda kanatlı eti

-Natürel sızma zeytinyağında tohum yağı karışımı

-Çiçek ballarında taklit veya tağşiş

-İçli köftede tek tırnaklı eti

-Dana eti kavurmada tek tırnaklı eti

-Renklendirici ürünlerde yasaklı boya

-Siyah çay ve poşet çayda yasaklı boya

-Sumakta yasaklı boya

-Çikolata ürününde ilaç etken maddesi

-Bitkisel karışım macunda ilaç etken maddesi