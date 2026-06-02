Tarkan ücretsiz konser veriyor: İşte tarihi ve bilet detayları

Tarkan'ın ocak ayında İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştireceğini duyurduğu konser, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir bilet izdihamına sahne olmuştu.

Sosyal medyada günlerce konuşulan bu yoğunluğun ardından, gözler ünlü sanatçının bir sonraki sahne adımına çevrilmişti.

Sahnelerin efsane ismi Tarkan, Ankara’daki hayranlarını heyecanlandıracak büyük sürprizi duyurdu.

Yıllardır nadir olarak konser veren ve her sahne performansını dev bir gösteriye dönüştüren Megastar, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamayla başkentte müzikseverlerle buluşacağını açıkladı.

Biletler ücretsiz olacak

Sosyal medya hesabından heyecan yaratan bir paylaşım yapan Tarkan, 5 Haziran’da Başkent Millet Bahçesi’nde sahne alacağını duyurdu.

Tarkan’ın "Görüşürüz Ankara" notuyla paylaştığı konserin kapıları saat 17.00’de açılacak ve Megastar saat 21.30’da unutulmaz şovuna başlayacak.

Konseri asıl özel kılan ve kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan detay ise bilet politikası oldu. Koç Holding’in 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan bu dev organizasyonda, sınırlı sayıdaki biletler müzikseverlere ücretsiz olarak dağıtılacak.

Bilet satış tarihi açıklandı

On binlerce kişiyi bir araya getirecek olan bu tarihi konserin ücretsiz biletleri, Bugün (2 Haziran) saat 11.00 itibarıyla Biletix üzerinden temin edilebilecek.