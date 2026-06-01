Tatil sonrası piyasaların açılışında altın, döviz, petrol fiyatları

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başlarken piyasalar, bugün açıklanacak kritik ekonomik büyüme kararına odaklandı.

Doların güç kazanması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, güvenli liman olarak görülen altın üzerinde baskı yarattı.

ONS ALTIN: 4 BİN 519 DOLARDA

Spot altın, önceki seansta iki haftanın zirvesini görmesinin ardından ons başına 4 bin 519 dolar seviyesine geriledi.

Doların değer kazanması, altını diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirdi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 673 lira

Çeyrek altın: 11 bin 319 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 141 lira

Tam altın: 45 bin 309 lira

Yarım altın: 22 bin 653 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 45,9310 lira

Euro: 53,5613 lira

Sterlin: 61,7989 lira

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat haftaya yüzde 0,56 yükselişle 15.761,00 puandan başladı.

Geçen hafta Kurban Bayramı nedeniyle kısalan işlem haftasında 26 Mayıs Salı günü yarım gün işlem gören haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,63 azalışla 15.674,00 puandan tamamladı.

PETROL FİYATLARI

Petrol fiyatları da pazartesi günü, erken işlemlerde yüzde 2,41 artışla 93,32 dolara çıkarak enflasyon endişelerini artırdı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,89 düşerek 73 bin 395,9 dolara geriledi.

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ ABD-İRAN SAVAŞINDA

Piyasaların odağında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile ateşkesin uzatılmasına ilişkin anlaşma konusunda vereceği karar bulunuyor.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, kararını yakında duyuracağını belirtmişti. Ancak taraflar arasında çatışmanın temel başlıklarında hala ciddi görüş ayrılıkları olduğu ifade ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise pazar günü yaptığı açıklamada, 6 haftadan uzun süre önce ilan edilen ateşkese rağmen İran destekli Hizbullah’a yönelik operasyonlar kapsamında birliklere Lübnan içinde daha ileri bölgelere ilerleme talimatı verdiğini söyledi.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel piyasalarda, aynı zamanda yapay zeka rallisinin jeopolitik riskleri dengelemesiyle haftanın ilk işlem gününde risk iştahı yüksek seyrediyor.

FED YETKİLİLERİNİN AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, cuma günü yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın ekonomi üzerindeki etkilerinin hâlen değerlendirildiğini, ancak bunun kalıcı enflasyonist baskılara yol açabileceğini ve daha sıkı para politikası gerektirebileceğini söyledi.

Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson da enflasyon baskılarının yüksek seyrettiği belirsiz ekonomik görünüm karşısında, "ılımlı ölçüde kısıtlayıcı" para politikasının uygun olduğunu ifade etti.

GÜNDEM

Analistler, bugün yurt içinde büyüme, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI, ABD'de ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, Euro Bölgesi'nden işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.