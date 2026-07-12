TBMM, NATO Zirvesi'nin ardından yoğun mesaiye hazırlanıyor

Türkiye siyaseti, Ankara'daki NATO Zirvesi nedeniyle kısa bir mola yaptı.

Zirvenin sona ermesi ile beraber yoğun gündem yeniden başlıyor.

Meclis çalışmaları, önümüzdeki haftadan itibaren yoğun bir tempoya girerken önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TATİL GEÇ BAŞLAYABİLİR

Meclis cephesinde, tatil öncesi Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanacak çerçeve yasa etrafındaki tartışmalar öne çıkacak.

Bu sebeple TBMM’nin ağustos ayının ilk haftasında da çalışmalarını sürdürmesi ihtimali güçleniyor.

ÇERÇEVE YASA İÇİN UZLAŞI SÜRECİ

Önümüzdeki hafta, Terörsüz Türkiye çerçevesinde hazırlanacak çerçeve yasa teklifinin, DEM Parti ve diğer muhalefet partileriyle istişare edilmesi bekleniyor.

AK Parti’nin düzenlemenin mümkün olan en geniş uzlaşıyla hayata geçirilmesini hedeflediği aktarılıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI VE 12. YARGI PAKETİ DE GÜNDEMDE

Öte yandan Meclis'in gündemi, Terörsüz Türkiye süreci ile sınırlı değil.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren torba yasa, 12’nci Yargı Paketi ve öğrenci affıyla ilgili kanun tekliflerinin de ele alınması bekleniyor.

CHP'DE NELER OLACAĞI MERAK EDİLİYOR

Siyasetin bir diğer gündemi ise mutlak butlan kararının ardından fiili bir bölünme yaşayan CHP'nin son durumu.

Özgür Özel cephesinin yeni parti hazırlıkları ve mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin atacağı adımlar, siyasetin önemli gündem başlıkları arasında yer alacak.