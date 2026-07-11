TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlenecek

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimininin 10'uncu yıldönümünde birçok anma programı yapılacak.

TBMM'de düzenlenecek programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

DARBEYE KARŞI MÜCADELE HATIRLATILACAK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek programlarda, 15 Temmuz şehitleri anılacak, darbe girişimine karşı TBMM’de sergilenen direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadele hatırlatılacak.

Program, saat 12.30'da TBMM Camii'nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak.

Ardından TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı'na karanfil bırakılacak.

SERGİLER AÇILACAK

Program kapsamında TBMM Şeref Holü'nde "15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "15 Temmuz'un 10. Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" ile Basın İlan Kurumunun "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi"nin açılışı da yapılacak.

Günün son programı ise Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek "15 Temmuz Anma Töreni" olacak. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kurtulmuş'un katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.