TCMB açıkladı! Reel efektif döviz kuru endeksi 104,90 oldu



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı.

TL'nin reel değeri haziran ayında geriledi.

Reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 0,8 puan azalarak 104,90'a indi.

Buna göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziranda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azalarak 104,90 oldu. Endeks, mayısta 105,70 düzeyindeydi.

Yİ-ÜFE BAZLI REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,70 puan artarak 100,98’e çıktı. Böylece Türk lirasının değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 7,46 puan, Yİ-ÜFE bazında 2,52 puan arttı.

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde, şu ifadeye yer verildi:

"TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk Lirası karşısında, bir önceki aya göre dolar ortalama yüzde 1,81 değer kazanırken euro ortalama yüzde 0,42 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,99 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 1,80 oranında artmıştır."

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sindeki değişimin endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepeti'ndeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etki ettiği kaydedildi.