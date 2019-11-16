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Tek operasyonda 42 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Başkentte uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan polis ekipleri, 42 bin 250 uyuşturucu hap ele geçirdi.

AA | 16.11.2019 - 20:52..
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Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesi ve gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışmaların yanı sıra Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri de operasyonlara hız verdi. Ekipler, uyuşturucu madde tüketimi, satışı ve imalatının engellenmesi adına yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, Mamak'ta içerisinde uyuşturucu madde olduğunu belirledikleri bir aracı durdurdu.

ELE GEÇİRİLENLER

Sürücü U.K'nin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, 4 şeffaf poşet içerisinde 23 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan U.K'nin Etimesgut'taki ikametinde arama yapan ekipler, 4 şeffaf poşet içerisinde 19 bin 200 hap daha buldu.

U.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalarda ise 2 şüpheliye "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, kabul etmek ve satın almak" suçundan 8 şüpheliye ise "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama" suçundan işlem yaparak, adliyeye sevk etti.

 

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