Tekirdağ açıklarında yük gemisi karaya oturdu

Tekirdağ kıyılarında deniz trafiğini etkileyen bir olay yaşandı.

Yük almak amacıyla açıkta bekleyen yabancı bayraklı yük gemisinin karaya oturmasının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, olası risklere karşı ekipler alarma geçti.

YÜK GEMİSİ CEYPORT LİMANI ÖNLERİNDE KARAYA OTURDU

Sao Tome ve Principe bayraklı "REGALO" isimli yük gemisi, Tekirdağ açıklarında yük almak üzere beklediği sırada Ceyport Limanı önlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle karaya oturdu.

Geminin karaya oturduğu ihbarı üzerine ilgili birimler harekete geçti.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, geminin bulunduğu bölgede güvenlik tedbirleri alırken, olası deniz kirliliği veya başka bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede gerekli kontrolleri gerçekleştirdi.

KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Yetkililer, karaya oturan geminin yeniden güvenli şekilde yüzdürülmesi amacıyla kurtarma çalışmalarını başlattı.

Operasyon kapsamında geminin bulunduğu konum, deniz tabanı yapısı ve hava koşulları değerlendirilirken çalışmalara ilişkin sürecin, teknik ekipler tarafından koordineli şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Geminin neden karaya oturduğuna ilişkin inceleme başlatılırken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi.