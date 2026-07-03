Tekirdağ Emniyeti'nden sahilde "Huzuru Birlikte Koruyalım" çağrısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi sahilinde gerçekleştirdikleri denetimlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yaptı. Ekipler ayrıca vatandaşlara Kabahatler Kanunu çerçevesinde uygulanacak idari para cezalarını içeren bilgilendirme broşürleri de dağıttı.

SAHİLDE GENİŞ ÇAPLI DENETİM

Akşam saatlerinde başlayan uygulamaya Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile farklı birimlerden çok sayıda polis katıldı.

Polis ekipleri, sahilde bulunan vatandaşlara ateş yakmanın, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız etmenin ve ses-gürültü oluşturan patlayıcı maddelerin kullanılmasının yasak olduğunu hatırlatarak uyarılarda bulundu.

"HUZURU BİRLİKTE KORUYALIM" BROŞÜRÜ DAĞITILDI

Uygulamada vatandaşlara "Huzuru Birlikte Koruyalım" sloganıyla hazırlanan bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. Broşürde, Kabahatler Kanunu kapsamında 2026 yılı için uygulanacak idari para cezalarına yer verildi.

Broşürde; valilik, kaymakamlık ve belediye kararlarına aykırı hareket edenlere 3 bin 705 lira, çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü yapan kişilere 1 bin 764 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Ticari işletmelerden kaynaklanan gürültü nedeniyle uygulanacak cezaların ise 38 bin 246 liradan 191 bin 867 liraya kadar çıkabileceği ifade edildi.

ÇEVREYİ KİRLETENLER DE CEZASIZ KALMAYACAK

Kimlik veya adres bilgisi vermekten kaçınanlara 1 bin 764 lira, çevreye çöp ve sigara izmariti atanlara 564 lira, kullanılmaz durumdaki ev eşyalarını sokağa bırakanlara 1 bin 764 lira, hafriyat ve inşaat atıklarını çevreye bırakanlara ise ihlalin niteliğine göre 3 bin 705 liradan 115 bin 21 liraya kadar idari para cezası uygulanacağı bilgisi de broşürde yer aldı.

YAZ BOYUNCA DENETİMLER SÜRECEK

Emniyet yetkilileri, yaz sezonu boyunca özellikle sahil kesimlerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Kamu düzenini bozan, çevreyi rahatsız eden ve yasal düzenlemelere aykırı davranışlarda bulunan kişiler hakkında gerekli idari işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurgulayan yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden güvenlik güçlerine bildirebileceklerini kaydetti.