Hande Erçel yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı: 'Üzmek tehlikeli ve yasaktır'

Türkiye'nin en geniş takipçi kitlesine sahip isimleri arasında yer alan Hande Erçel, her yaptığıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncu, son olarak yayınladığı yeni karelerle sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

YENİ KARELER ÇOK BEĞENİLDİ

32 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı karelerle ilgi odağı oldu.

Erçel'in paylaşımında yer alan "Üzmek tehlikeli ve yasaktır" notu ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan bu mesaj, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.