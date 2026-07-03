Rusya: Finlandiya nükleer hedef listesine girdi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya'nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırmasının ardından ülkenin Rusya'nın nükleer hedef listesine girdiğini belirtti.
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Finlandiya’nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırma kararı almasını değerlendiren Medvedev, "Karar, Finlandiya açısından yalnızca bir şeyi değiştirdi. Ülke, artık Rusya'nın nükleer hedef listesinde. Sevin Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız" ifadelerini kullandı.
YASAK KALDIRILMIŞTI
Finlandiya parlamentosu 17 Haziran'da aldığı kararla nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.Ukrayna lideri Zelensky: Putin savaşı kaybediyor
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)