Tekirdağ kirazında rekolte peklentisi 3 bin tona yükseldi

Tekirdağ’da kiraz hasadı yaklaşırken üreticilerin yüzünü güldüren verim artışı dikkat çekiyor. Geçen yıl 2 bin 460 ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl 3 bin tona ulaşması bekleniyor. Bölgeye özgü aroması ve görüntüsüyle öne çıkan Tekirdağ kirazı, hem üretici hem de tüketici açısından yüksek talep görüyor.

REKOLTE BEKLENTİSİ 3 BİN TONA ÇIKTI

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde bu yıl kiraz üretiminde artış yaşandı. Geçen yılki 2 bin 460 tonluk üretimin üzerine çıkılması beklenirken, sezon sonunda 3 bin ton rekolte hedefleniyor.

Yetkililer, uygun hava koşulları ve bahçelerdeki verimli dönem sayesinde üretimde artış yaşandığını ifade ediyor.

“YAPRAKTAN FAZLA KİRAZ VAR”

Üreticilerden Eşref Meral, bu yılki verimin oldukça iyi olduğunu belirterek bahçelerde yoğun bir ürün olduğunu söyledi.

Meral, geçen yıla kıyasla büyük bir artış yaşandığını ifade ederek, “Bu yıl çok güzel. Kirazlar harika, ‘yapraktan fazla kiraz var’ desem yeridir. En az 4 ton ürün bekliyorum” sözleriyle dikkat çekti.

GEÇEN YILA GÖRE BELİRGİN ARTIŞ

Geçen yıl bazı bahçelerde düşük verim yaşandığını hatırlatan üreticiler, bu sezon ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.

Bazı üreticiler, kendi bahçelerinde 4 ila 5 ton arasında rekolte beklediklerini ifade ederek sezonun oldukça verimli geçtiğini dile getirdi.

TEKİRDAĞ KİRAZINA TESCİL ÇAĞRISI

Üreticiler, Tekirdağ kirazının coğrafi işaretle tescillenmesi gerektiğini vurguladı. Tescilin hem pazarlama gücünü artıracağı hem de ürünün özgün yapısının korunmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Hamdiye Batur ise Tekirdağ kirazının kendine özgü tadıyla diğer bölgelerden ayrıldığını belirtti.

KİRAZ FESTİVALİ HAZIRLIĞI

Tekirdağ Kiraz Festivali’nin bu yıl 11-14 Haziran tarihleri arasında düzenleneceği açıklandı. Festival kapsamında kiraz tanıtım etkinlikleri, yarışmalar, spor organizasyonları, açık hava sineması ve konserler gerçekleştirilecek.

Bölgenin en önemli tarımsal etkinliklerinden biri olan festivalin, hem üreticilere hem de kente ekonomik ve kültürel katkı sağlaması bekleniyor.