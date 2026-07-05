Ankara’da 30 bin adet kaçak puro ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 3 Temmuz Cuma günü Ankara’da çalışmalar gerçekleştirildi.

KAÇAK SİGARA VE GIDA ÜRÜNLERİ BULUNDU

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; 30 bin adet kaçak puro, 23 bin 300 adet kaçak sigara, bin 192 kutu kaçak gıda ürünü ve 873 adet kaçak muhtelif eşya ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" denildi.