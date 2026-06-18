Tekirdağ'da fabrikada silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kapaklı ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 47 yaşındaki Cemal Erol, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Selim Y.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fabrikada alacak nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Cemal Erol tüfekle, Selim Y. de sırtı ve karnından bıçakla yaralandı.
YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI
İhbarla fabrikaya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Çerkezköy'deki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Cemal Erol, kurtarılamadı.
Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, fabrikada incelemede bulundu.
Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, olaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)