Tekirdağ'da iş yerinde acı ölüm

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Vatan Mahallesi Muhtar Çetin Dilsiz Sokak'ta bulunan bir iş yerinde bulunan Ömer Unutmaz'ın uzun süre hareketsiz kaldığını fark edenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde 51 yaşındaki iş yeri sahibinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Acı haberin ardından polis ekipleri iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi alarak bölgeyi inceleme altına aldı.

OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Olay Yeri İnceleme ekipleri iş yerinde uzun süre çalışma gerçekleştirerek delil topladı. Yapılan incelemelerde ölümün kesin nedenine ilişkin bulguların araştırıldığı öğrenildi.

Ömer Unutmaz'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.