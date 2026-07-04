Tekirdağ'da sağanak sonrası yollar göle döndü
Süleymanpaşa ilçesinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birinde aniden sağanak yağış bastırdı. Kuvvetli sağanağın ardından cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplandı.
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde beklenmedik hava...
İlçede öğle saatlerinde hava bir anda karardı.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU
Yaz sıcağının etkili olduğu kentte aniden başlayan şiddetli sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.
Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı yollar adeta göle döndü.
ARAÇLAR İLERLEMEKTE ZORLANDI
Araç sürücüleri suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yağmurdan korunabilmek için kapalı alanlara sığındı.
Yağışın etkisiyle kentin farklı noktalarında su birikintileri oluşurken yağmurun ardından hayat, kısa sürede normale dönmeye başladı.
Yaz ortasında etkili olan sağanak, vatandaşlara şaşkınlık yaşattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)