İnsanlar gelecekte 150 yıla kadar yaşayabilir mi: İşte bilimin cevabı

Genetikçi Steve Horvath, biyolojik saatler ve gençleştirme teknolojilerindeki ilerlemelerin insan ömrünü radikal bir şekilde uzatabileceğini açıkladı.

Horvath, bilimsel gelişmelerin devam etmesi halinde insanların 150 yaşına kadar yaşamasının mümkün olduğunu belirtti.

BİYOLOJİK YAŞ ÖLÇÜMÜNDE DEVRİM

Horvath, DNA metilasyonuna dayalı geliştirdiği test ile bir kişinin dokularındaki biyolojik yaşın doğru tahmin edilmesini sağladı.

Bu yöntem, kronolojik yaş yerine biyolojik sinyalleri analiz ederek ölüm riskini hesaplayan GrimAge gibi gelişmiş teknolojilere dönüştü.

Ünlü genetikçi, 150 yaş hedefine güvense de insanların 1000 yıl yaşaması fikrini tamamen bilim kurgu olarak nitelendirdi.

Bilim dünyasının şu an ölümsüzlükten ziyade yaşlanma sürecini yavaşlatmaya ve anlamlı süreler kazanmaya odaklandığı vurgulandı.

GELECEĞİN BİYOMEDİKAL VİZYONU

Horvath, insanlığın küresel felaketlerden kaçınması durumunda biyomedikal yeniliklerin yaşam süresini önemli ölçüde uzatabileceğini savundu.

Bilim insanı, önümüzdeki 100 yıllık süreçte sağlık alanında yaşanacak gelişmelerin insan ömrünü yeniden şekillendireceğine inanıyor.