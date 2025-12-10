12GB RAM, 7000 mAh batarya: Oppo A6L tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Oppo, Çin pazarındaki geniş ürün yelpazesine A6 serisinin en yeni üyesi olan A6L modelini ekledi.

Mevcut A6, A6i ve A6 Pro modellerine katılan bu yeni cihaz, özellikle dayanıklılık özellikleri ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor.

DEV EKRAN VE İNCE TASARIM

Cihaz, 6,8 inç büyüklüğünde, FHD çözünürlük sunan ve 120 Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED ekranla geliyor.

Crystal Shield Glass teknolojisiyle korunan ve 1600 nit parlaklığa ulaşabilen bu ekran, 1,68 mm kalınlığındaki ince çerçeveleriyle şık bir görünüm sunuyor.

GÜÇLÜ DONANIM VE BATARYA

Gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden alan telefonda 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı bulunuyor.

Cihazın en iddialı özelliği olan 7000 mAh kapasiteli batarya ise 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip.

KAMERA ÖZELLİKLERİ

Arka tarafta OIS destekli 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı lens bulunurken, ön tarafta 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor.

IP69 sertifikasıyla suya ve toza karşı üst düzey koruma sağlayan model, aynı zamanda askeri standartlarda dayanıklılık vadediyor.

FİYAT VE RENK SEÇENEKLERİ

Android 15 tabanlı ColorOS 15 işletim sistemiyle çalışan telefon; Manolya Beyazı, Begonya Pembesi ve Okyanus Mavisi renklerinde tüketicilere sunuluyor.

Çin pazarında tek bir donanım seçeneğiyle listelenen modelin fiyatı yaklaşık 255 dolar olarak açıklandı.