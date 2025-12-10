7.500 mAh bataryalı Honor Magic 8 Lite tanıtıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Honor, Magic 8 serisini genişleterek serinin en uygun fiyatlı ve dikkat çekici modeli olan Magic 8 Lite'ı teknoloji dünyasına sundu.

Yeni model, sahip olduğu yüksek pil kapasitesine rağmen zarif tasarımını korumasıyla ön plana çıkıyor.

GÜÇLÜ EKRAN VE PERFORMANS

Cihaz, 6.79 inç büyüklüğünde, 120 Hz yenileme hızı ve 6.000 nit tepe parlaklığı sunan etkileyici bir OLED ekranla geliyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 işlemciden alan modelde, 8 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuluyor.

SINIRLARI ZORLAYAN PİL TEKNOLOJİSİ

Telefonun en ayırt edici özelliği olan 7.500 mAh kapasiteli dev batarya, 66W hızlı şarj desteğine sahip.

Bu denli büyük bir bataryaya ev sahipliği yapmasına rağmen cihaz, sadece 7,76 mm kalınlığında ve 189 gram ağırlığında.

IP66, IP68 ve IP69K sertifikalarıyla suya ve toza karşı tam koruma sağlayan Magic 8 Lite, mermer yüzeylere 2.5 metreden düşmelere karşı dayanıklılık vadediyor.

Kamera tarafında ise 108 MP çözünürlüğünde ana kamera, 5 MP ultra geniş açı sensörü ve 16 MP ön kamera bulunuyor.

TÜRKİYE LANSMAN TARİHİ BELLİ OLDU

Android 15 tabanlı MagicOS 9 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefon; Orman Yeşili, Gece Siyahı ve Kızılımsı Kahverengi renk seçeneklerine sahip.

Fiyatı henüz açıklanmayan modelin Türkiye lansmanı, 16 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.