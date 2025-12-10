TCG Alemdar’dan zorlu görev: Halit Yukay’ın naaşı 68 metreden çıkarıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tamamen yerli imkânlarla inşa edilerek 2017’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren TCG Alemdar, ana görevi olan denizaltı personeli kurtarma kabiliyetinin yanı sıra kritik arama-kurtarma operasyonlarında da Türkiye’nin en önemli unsurlarından biri hâline geldi. Yaklaşık 100 kişilik personeliyle hem ulusal hem uluslararası görevlerde etkin rol üstlenen gemi, son olarak iş insanı Halit Yukay’ın Marmara Denizi’nde kaybolan naaşını bulma ve çıkarma görevinde yer aldı.

ARAMA BİR HAFTA SÜRDÜ

Yukay’ın Greywolf adlı teknesiyle kaybolmasının ardından ilk olarak TCG Işın bölgeye gönderildi. 1000 metreye kadar dalış yapabilen ROV sistemi “TCB Istakoz” ile aramalar başlatıldı. Hava koşulları nedeniyle bazı günlerde dalış yapılamazken, 29 ve 30 Ağustos’ta ikmalli dalış sistemiyle iki çalışma gerçekleştirildi.

TCG Alemdar ise 2 Eylül’de bölgeye ulaşarak arama-kurtarma sürecine dahil oldu. Geminin 3 bin metreye kadar inebilen ROV cihazı “TCB Ahtapot” 3 Eylül sabahı suya indirildi ve saat 10.40’ta Yukay’ın naaşı 68 metre derinlikte tespit edildi.

DALGIÇLAR 10 SAAT 49 DAKİKALIK OPERASYONLA NAAŞI ÇIKARDI

Birinci Sınıf Dalgıç ihtisaslı personel, öğleden sonra iki ayrı dalış yaparak naaşı bütünlüğü bozulmadan tek parça hâlinde yüzeye çıkardı. Operasyon toplamda 10 saat 49 dakika sürdü. Naaş saat 19.35’te Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

AA EKİBİ, ALEMDAR'IN EĞİTİM GÖREVİNE KATILDI

Anadolu Ajansı ekibi, Beykoz Umuryeri Limanı’nda TCG Alemdar’a çıkarak geminin rutin arama-kurtarma eğitim faaliyetlerini görüntüledi. Dalgıçlar, tıpkı Yukay operasyonunda olduğu gibi, ROV’un tespit ettiği bir hedefi yüzeye çıkarma tatbikatı gerçekleştirdi. Dalgıçlar özel donanımlı dalış steycine alınarak suya indirildi, tüm süreç kamera ve telsiz sistemiyle istasyondan anlık takip edildi.

SU ALTINDA UZAY KIYAFETİNİ ANDIRAN SİSTEM: ADS

Geminin eğitim faaliyeti sırasında, 360 metre derinliğe inebilen Atmosferik Dalış Sistemi (ADS) de kullanıldı. Astronot kıyafetini andıran bu özel sistem, dalgıcın yüksek basınçtan etkilenmeden görev yapmasını sağlıyor. ADS pilotu, üsteki kameralarla desteklenerek olası batık veya enkazlara müdahale senaryosu icra etti.

1000 VE 3000 METRELİK SİSTEMLER

TCG Alemdar’ın imkânlarına ilişkin bilgi veren Gemi Komutanı Yarbay Ümit Arslan, “Gemimiz, üzerinde konuşlu 1.000 ve 3.000 metrelik uzaktan kumandalı su altı sistemleriyle her türlü kurtarma faaliyetini desteklemektedir” dedi.