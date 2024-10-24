14 milyon galaksi içeriyor: Evrenin en büyük haritası yayınlandı

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1 Temmuz 2023'te fırlatılan Öklid uzay teleskobu, bilim insanlarının evrenin en gizemli iki bileşeni olan karanlık madde ve karanlık enerjinin peşine düşmelerine yardımcı olacak geniş lensli görüntüleri derlemek üzere tasarlandı.

Bu amaçla, teleskop gece gökyüzünün üçte birini kapsayacak şekilde 10 milyar yaşına kadar olan bir milyardan fazla galaksiyi görüntüleyecek.

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ

Yayınlanan ilk görüntü, 208 gigapiksellik devasa bir mozaik. Bu çarpıcı görüntü, evrenin sadece yüzde birini temsil ediyor.

ESA, Öklid'in bu gibi yüzlerce görüntüyü daha yakalayacağını ve sonunda tüm gece gökyüzünün üçte birini kataloglayacağını belirtiyor.

"HARİTANIN SADECE YÜZDE 1'İ"

ESA'da Öklid projesi bilim insanı olan Valeria Pettorino, yayınlanan bu ilk görüntüyle ilgili şunları söyledi:

Bu çarpıcı görüntü, altı yıl içinde gökyüzünün üçte birinden fazlasını ortaya çıkaracak bir haritanın ilk parçası.



Bu, haritanın sadece yüzde 1'i ve yine de bilim insanlarının evreni tanımlamak için yeni yollar keşfetmelerine yardımcı olacak çeşitli kaynaklarla dolu.

Mart ve Nisan 2024 arasında iki hafta boyunca toplanan 260 gözlemden oluşan görüntü, 100 milyon ışık kaynağı içeriyor ve Öklid tarafından bir araya getirilen kozmik yapbozun sadece küçük bir parçası.

Şimdiye kadar Öklid'in görevinin yüzde 12'si tamamlandı. Öklid'in derin alanlarının bir önizlemesi de dahil olmak üzere diğer verilerin Mart 2025'te yayınlanması planlanıyor.