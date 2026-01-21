iPhone 18 modellerinin RAM kapasiteleri ne olacak: İşte gelen son bilgiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin piyasaya sürülmesine yaklaşık sekiz ay kala, cihazların donanım özellikleri netleşmeye başlıyor.

Sektör analistleri, yeni serinin bellek kapasitesi konusunda tüm modellerde ortak bir standart belirleyeceğini öngörüyor.

ANALİSTLERİN RAM BEKLENTİSİ

Apple tedarik zinciri analistleri Ming-Chi Kuo ve Jeff Pu, iPhone 18 Pro, Pro Max ve iPhone Fold modellerinin 12 GB RAM ile donatılacağı konusunda hemfikir.

Bu kapasite, mevcut iPhone 17 Pro modellerinde sunulan bellek miktarıyla aynı seviyede olacak.

STANDART MODELDE ÖNEMLİ ARTIŞ

Sızıntılara göre standart iPhone 18 modeli de 12 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Bu güncelleme, iPhone 17'deki 8 GB RAM'e kıyasla performansta belirgin bir artış anlamına geliyor.

iPhone 18 Pro'nun A20 Pro çipinde, RAM biriminin silikon ara bağlantı yerine doğrudan işlemci yongasına entegre edileceği belirtiliyor.

Bu yeni yapının, özellikle Apple Intelligence görevleri için verimliliği ve hızı artırması bekleniyor.

İKİ AŞAMALI TANITIM TAKVİMİ

Apple'ın iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini eylül ayında tanıtması planlanıyor. Standart iPhone 18 modelinin ise şirketin yeni lansman stratejisi gereği Mart 2027 civarında duyurulması bekleniyor.