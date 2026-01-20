İnsanları Ay'a götürecek NASA’nın Artemis 2 görevi için geri sayım başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay keşif programının en kritik aşamalarından biri olan Artemis 2 görevi için düğmeye bastı.

Astronotları Ay yörüngesine taşıyacak olan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan montaj binasından çıkarıldı.

12 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 98 metre yüksekliğindeki dev roketin 6,4 kilometrelik yolculuğu, güvenlik önlemleri altında yaklaşık 12 saat sürdü.

Saatte 1,6 kilometreden daha düşük bir hızla hareket eden mobil platform, roketi Fırlatma Kompleksi-39B'ye sorunsuz bir şekilde ulaştırdı.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ROKETİ GÖREVE HAZIR

Tam dolu haldeyken ağırlığı 2 bin 870 tonu bulan SLS roketi, kalkış anında üreteceği 8,8 milyon pound itme kuvvetiyle dünyanın en güçlü roketi ünvanını taşıyor.

Bu görevde Orion kapsülü içerisinde yer alacak dört astronot, Ay'ın çevresinde yaklaşık 10 gün sürecek tarihi bir tura çıkacak.

FIRLATMA TARİHİ

NASA mühendisleri, fırlatma öncesinde "ıslak prova" olarak adlandırılan yakıt dolum simülasyonunu 2 Şubat tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Testlerin başarılı olması durumunda, Artemis 2 görevinin en erken 6 Şubat tarihinde başlatılması hedefleniyor.