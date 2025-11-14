15 Kasım’dan itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar: iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yarın itibarıyla önemli bir değişikliğe gidiyor.

Şirket, eski nesil akıllı telefonların güncelleme gereksinimlerini karşılayamadığını belirterek, 2016 yılı ve öncesinde piyasaya sürülen birçok modele artık destek verilmeyeceğini duyurdu.

WhatsApp yetkilileri, uygulamaya eklenen yeni güvenlik özellikleri ve performans iyileştirmelerinin, donanım kapasitesi düşük olan eski telefonlarda ciddi kullanım sorunlarına yol açtığını ifade etti.

Bu nedenle, yeni güncellemeler bu cihazlara gönderilmeyecek.

Destek kesilen telefonlar, ilk etapta yalnızca uygulama güncellemesi alamayacak.

Ancak süreç ilerledikçe, güncellemelerin eksikliği nedeniyle uygulama işlevsiz hale gelecek ve kullanıcılar tamamen WhatsApp erişimini kaybedecek.

WHATSAPP DESTEĞİ KESİLECEK TELEFONLAR