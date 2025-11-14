15 Kasım’dan itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar: iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei…

- WhatsApp, 2016 ve öncesinde üretilen birçok eski model telefona destek vermeyi durduracağını açıkladı.
- Bu karar, eski telefonların yeni güvenlik özelliklerini destekleyememesi nedeniyle alındı.
- Güncellemeler kesildikçe, bu cihazlarda WhatsApp kullanımı imkansız hale gelecek.
Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, yarın itibarıyla önemli bir değişikliğe gidiyor.
Şirket, eski nesil akıllı telefonların güncelleme gereksinimlerini karşılayamadığını belirterek, 2016 yılı ve öncesinde piyasaya sürülen birçok modele artık destek verilmeyeceğini duyurdu.
WhatsApp yetkilileri, uygulamaya eklenen yeni güvenlik özellikleri ve performans iyileştirmelerinin, donanım kapasitesi düşük olan eski telefonlarda ciddi kullanım sorunlarına yol açtığını ifade etti.
Bu nedenle, yeni güncellemeler bu cihazlara gönderilmeyecek.
Destek kesilen telefonlar, ilk etapta yalnızca uygulama güncellemesi alamayacak.
Ancak süreç ilerledikçe, güncellemelerin eksikliği nedeniyle uygulama işlevsiz hale gelecek ve kullanıcılar tamamen WhatsApp erişimini kaybedecek.
WHATSAPP DESTEĞİ KESİLECEK TELEFONLAR
- iPhone 6
- iPhone 6s
- Huawei Mate 9 Pro
- Samsung Galaxy S7
- Xiaomi Mi Note 2
- HTC 10 evo
- Sony Xperia XZ
- Xiaomi Mi 5 Pro
- Samsung Galaxy C9 Pro