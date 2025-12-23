Apple, iPhone 18 testlerine başladı: İşte son gelişmeler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji devi Apple'ın, merakla beklenen iPhone 18 serisi için hazırlıklara başladığı ve üretim hatlarında ilk deneme testlerini gerçekleştirdiği konuşuluyor.

Asya merkezli kaynaklara dayandırılan iddialar, şirketin makine kalibrasyonlarını ve kalite süreçlerini test etmeye başladığını öne sürüyor.

SERİ ÜRETİM TARİHİ ŞAŞIRTTI

Sızıntı kaynakları, seri üretimin Şubat 2026'daki Çin Yeni Yılı'ndan hemen önce başlayabileceğini belirtiyor.

Apple'ın genellikle daha geç tarihlerde üretime geçtiği bilinirken, bu erken hamlenin nedeninin yeni tasarımın önceki nesille benzerlik göstermesi olduğu gelen bilgiler arasında.

Teknik detaylarda ekran altına entegre yüz tanıma sistemi ve ön kamera yapısında değişiklikler olabileceği iddia ediliyor.

Ancak yeni işlemcilerin 2026'nın ikinci yarısına kadar hazır olmayabileceği, bu nedenle bileşen üretiminin kademeli olarak ilerleyeceği vurgulanıyor.

KATLANABİLİR IPHONE SÜRPRİZİ OLABİLİR

Apple'ın 2026 stratejisinde üst düzey model sayısını azaltabileceği ve seriye katlanabilir bir iPhone modelinin eklenebileceği de söylentiler arasında.

Henüz resmi bir doğrulama bulunmasa da bu alışılmadık erken hareketlilik, tedarik zincirinde ciddi bir stratejik hazırlığa işaret ediyor.