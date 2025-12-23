Samsung Galaxy S26 modellerinin ne zaman satışa sunulacağı ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 serisinin çıkış takviminde önemli bir değişikliğe gidildi.

Güney Koreli kaynaklar ve ünlü sızıntı uzmanları, cihazların satışının Mart 2026 tarihine ertelendiğini belirtiyor.

ŞUBAT AYINDA TANITILACAK

Samsung'un geleneksel "Galaxy Unpacked" etkinliğini şubat ayında ABD'de düzenlemesi beklenirken, cihazların raflardaki yerini alması mart ayını bulacak.

Bu gecikme gerçekleşirse şirket, satışların yoğun olduğu ve Şubat 2026'ya denk gelen kritik Çin Yeni Yılı dönemini kaçırmış olacak.

TASARIM VE İŞLEMCİ DETAYLARI

Yeni seride temel S26 modelinin daha büyük bir ekrana, S26 Ultra'nın ise daha ince bir yapıya ve yuvarlak hatlara sahip olacağı ifade ediliyor.

Galaxy S26 Ultra modelinin yalnızca Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle, diğer modellerin ise belirli bölgelerde Exynos 2600 yonga setiyle geleceği bildiriliyor.

GELİŞMİŞ KAMERA VE ŞARJ TEKNOLOJİSİ

S26 Ultra, 5200 mAh batarya kapasitesinin yanı sıra 60W kablolu ve toplam şarj süresini kısaltan 25W kablosuz şarj desteği sunacak.

Kamera tarafında ise Ultra modelinde 200 MP ana kamera, 50 MP periskop lens ve daha geniş görüş alanı sunan 12 MP selfie kamerası yer alacak.