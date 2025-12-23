Bellek krizi etkisi: Bilgisayarlar RAM olmadan satılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Teknoloji dünyasını etkisi altına alan RAM krizi, yapay zeka teknolojilerine olan talebin patlaması ve stokların yetersiz kalmasıyla birlikte daha da derinleşiyor.

Fiyatların hızla yükselmesi ve tedarik zincirinde yaşanan aksamalar, üretici firmaları alışılmadık satış stratejileri geliştirmeye zorluyor.

BİLGİSAYARLAR RAM'SİZ SATILACAK

Toplama bilgisayar satışı yapan Paradox Customs, yaşanan stok kıtlığı ve maliyet artışlarına çözüm olarak listelerine RAM donanımı içermeyen bilgisayar seçenekleri ekledi.

Bu yöntemle şirket, kullanıcıları fahiş fiyat artışlarından korumayı ve bilgisayar satışlarının tedarik sorunundan etkilenmemesini hedefliyor.

Bu yeni modelde kullanıcıların kendi RAM belleklerini temin edip takması gerekirken, anakartla uyumsuz parça seçimi sistem kararsızlıklarına ve uygulama çökmelerine yol açabilir.

Sektör analizlerine göre teknoloji pazarını zorlayan bu krizin kısa vadede çözülmesi beklenmiyor ve etkilerinin 2026 sonrasına kadar süreceği tahmin ediliyor.