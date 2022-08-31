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    15 yıl önce tanıtılan ilk iPhone modelinin tüm özellikleri

    Apple’ın ilk olarak 2007’de tanıttığı iPhone'un öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 11:22
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    15 yıl önce tanıtılan ilk iPhone modelinin tüm özellikleri

    Apple’ın ilk olarak 2007’de tanıttığı iPhone, telefon pazarında dengeleri değiştirdi ve birçok markaya ilham kaynağı oldu.

    15 yıl önce Steve Jobs, ilk iPhone’u tanıtırken “dokunmatik geniş ekranlı iPod, devrimsel bir cep telefonu ve çığır açan internet iletişim cihazı” ifadelerini kullanmıştı.

    O zamandan bu zamana çok şey değişti ve iPhone, Apple’ı dünyanın en büyük şirketi yaptı. Apple, şimdilerde iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanırken, 15 yıl önce tanıtılan ilk iPhone modelinin özelliklerine göz atacağız.

    İlk iPhone neler sunuyordu

    Klasikleşen uygulama ızgarası, işlevsel tek ana tuş ve tamamen dokunmatik klavye ve kontrol imkanı, ilk iPhone’un öne çıkan detayları arasındaydı.

    Telefon, her ne kadar internet ve medya tüketimine hazır olsa da o zamanlar 3G ve App Store dahil olmak üzere bir dizi temel özellikten yoksundu.

    iphone

    3,5 inç dokunmatik ekranla gelen ilk iPhone, kullanıcılara  320 x 480 piksel çözünürlük sunuyordu. 2MP tek bir arka kameraya sahip iPhone'un önünde ise herhangi bir kamera bulunmuyordu.

    4, 8 ve 16 GB depolama alanı seçenekleri sunan telefon, yalnızca 2G desteği sunuyordu ve gücünü tek çekirdekli ARM 11 işlemciden alıyordu.

    Öte yandan telefon, 1400 mAh bataryasıyla yalnızca 8 saat telefonla konuşma süresi sunuyordu.

    Apple’ın ilk akıllı telefonu olan iPhone’un 4 GB’lık modeli için açıklanan lansman fiyatı 499 dolar, 8 GB hafızalı modeli içinse 599 dolar olmuştu.

    Apple'ın açıkladığı resmi rakamlara göre ilk iPhone, dünya genelinde tam 1.3 milyon satış adedine ulaştı.

    iphone


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